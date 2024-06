Čaputová dostane od Pavla najvyššie vyznamenanie ČR Rad Bieleho leva

Praha 7. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dostane počas svojej budúcotýždňovej návštevy Prahy od českého prezidenta Petra Pavla Rad Bieleho leva za prínos k budovaniu vzťahov medzi oboma krajinami. V piatok to oznámil komunikačný odbor kancelárie českého prezidenta, informuje TASR.



Rad Bieleho leva je najvyššie štátne vyznamenanie Českej republiky.



Prezidentkina posledná zahraničná cesta vo funkcii povedie do Českej republiky, a to budúcu stredu a štvrtok (12. – 13. júna). V stredu ju čaká rokovanie s Pavlom na Pražskom hrade, vo štvrtok vystúpi na desiatom ročníku medzinárodnej konferencie Prague European Summit.



Čaputovej uplynie mandát 15. júna, keď ju v úrade vystrieda Peter Pellegrini.