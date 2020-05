Čaputová: Dôvod skráteného legislatívneho konania musí byť jednoznačný

Bratislava 12. mája (TASR) - Zdôvodnenie potreby skráteného legislatívneho konania musí byť aj v čase pandémie jednoznačné a nemalo by vyvolávať žiadne otázniky o jeho účele. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí s podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým (Sme rodina).



"Rozumiem, že počas súčasnej pandémie treba aj legislatívou reagovať včas a skrátené legislatívne konania sú opodstatnené. Aj v týchto prípadoch však zdôvodnenie potreby skráteného konania musí byť jednoznačné a nemalo by vyvolávať žiadne otázniky o jeho účele," skonštatovala Čaputová. Holý prezidentku uistil, že inštitút skráteného legislatívneho konania považuje len za výnimočný nástroj, ktorého použitie musí byť riadne odôvodnené.



Kvalitu legislatívneho procesu, za ktorú Holý vo vláde zodpovedá, považuje hlava štátu za "mimoriadne dôležitú pre politickú kultúru a spoločenskú stabilitu". Podpredsedovi vlády zopakovala svoj záujem sledovať proces tvorby právnych noriem skôr, ako jej na jeho konci prídu zákony na podpis.