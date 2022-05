Čaputová: Európska komunita nebola nikdy tak silná a jednotná ako dnes

Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) nebola nikdy tak silná a jednotná ako dnes. Členstvo Slovenska v tomto spoločenstve zlepšilo kvalitu životov, zároveň dalo Slovákom prosperitu a bezpečnosť. Pri príležitosti nedeľného 18. výročia vstupu to na sociálnej sieti uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.



Členstvo podľa Čaputovej neodstránilo všetky problémy, no dalo Slovensku inštitucionálnu aj finančnú podporu, aby sa s nimi vedelo popasovať. EÚ sa okrem ekonomickej sily postupne stala globálnym lídrom v oblasti riešenia komplexných otázok, ako ochrana súkromia, zelená tranzícia či pravidlá pre fungovanie digitálnych služieb, skonštatovala.



"Naša rozmanitosť je zdrojom nekonečného tvorivého potenciálu a intelektuálnej sily. Spolu so schopnosťou spolupráce a solidarity je tiež predpokladom nášho úspechu. Je to však predovšetkým náš rešpekt k hodnotám slobody, demokracie a princípom právneho štátu, ktorý nás robí silnými," povedala hlava štátu.



Mnohé z tých vecí si podľa prezidentky ľudia uvedomili až po ruskej invázii na Ukrajine. "Uvedomili sme si nielen svoje zraniteľnosti, ale aj obrovskú silu spolupatričnosti," poznamenala.