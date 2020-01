Čaputová: Funkčné samosprávy prispievajú k rastu i prosperite krajiny

Bratislava 14. januára (TASR) - Silné samosprávy sú najlepšou poistkou demokracie, akú krajina môže mať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo svojom príhovore pri stretnutí so zástupcami samosprávnych združení, ktorí dostali do Prezidentského paláca pozvanie v rámci novoročných prijatí hlavy štátu.



Prezidentka na stretnutí ocenila proces decentralizácie a vývoj, ktorým prešla samospráva od svojho vzniku po súčasnosť. "Demokracia v SR by nebola úplná a možná, ak by sa samospráva neuplatňovala všade tam, kde majú občania právo prejaviť svoj názor,“ dodala prezidentka, ktorá je presvedčená, že práve samosprávy a ich dobré fungovanie prispievajú k rastu a prosperite celej krajiny.



V tejto súvislosti zvýraznila nevyhnutnosť spolupráce samospráv so svojimi obyvateľmi, súčinnosti samospráv i ich združení medzi sebou a najmä spolupráce samospráv s ďalšími aktérmi verejnej správy. Na nevyhnutnosť vzájomného pochopenia poukázala osobitne pri téme nových výziev, nárastu kompetencií a povinností samospráv a ich finančného krytia. "Je prirodzené, že v otázkach oblasti preneseného výkonu štátnej správy či prerozdeľovania daňových príjmov vznikajú rozdielne názory, je však dôležité, aby sa riešili v partnerskom dialógu," zdôraznila Čaputová. Zaželala preto zástupcom samospráv, aby našli "v týchto, i mnohých ďalších otázkach" spoločnú reč s predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci, ktorí dostanú mandát po februárových voľbách.



Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček v príhovore zdôraznil význam verejnej správy pre chod štátu. Avizoval, že ÚMS predstaví na konci januára návrh reformy verejnej správy, dotýkajúcej sa všetkých oblastí života. Za úniu žiada, aby nová vláda zriadila komisiu pre štrukturálnu reformu verejnej správy. "Už teraz rokujeme s politickými stranami o nevyhnutnosti zriadenia tejto komisie, ktorá bude mať politické požehnanie," uviedol Rybníček, ktorý požiadal prezidentku o podporu v tejto snahe.



Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič nepochybuje o tom, že pre budúcu exekutívu i zákonodarný zbor bude reforma verejnej správy dôležitou témou. "Predpokladám, že nové programové vyhlásenie akejkoľvek vlády bude musieť obsahovať ambíciu, aby prišlo k auditu samosprávnych kompetencií," naznačil Viskupič.



Predseda Združenia miest a obcí (ZMOS) Branislav Tréger zdôraznil, že mestá a obce v histórii nikdy nestratili svoju cenu pre chod a význam celej spoločnosti. "Chcem vás ubezpečiť, že aj my budeme robiť všetko preto, aby naše mestá a obce rástli, aby boli solidárne a aby sa v nich ľudia cítili dobre,“ povedal v príhovore.