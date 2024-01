Čaputová:Globálnej výzve nemožno čeliť bez inovácií súkromného sektora

Toronto 31. januára (TASR) - Vlády musia riešiť výzvy ako klimatická kríza, bezpečnosť či digitalizácia. Nemôžu to však robiť bez zapojenia, inovácií a vedenia zo strany súkromného sektora. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na otvorení slovensko-kanadského biznis fóra v kanadskom Toronte.



"Vlády môžu pomôcť vytvoriť príležitosti a podmienky na úspech. Do roku 2026 Slovensko preinvestuje viac ako 3,6 miliardy eur alebo 5,3 miliardy kanadských dolárov z plánu obnovy na podporu zelenej a digitálnej transformácie a nových technológií. V nasledujúcich šiestich rokoch budeme každoročne zvyšovať verejné financovanie výskumu, vývoja a inovácií o 14 percent," povedala Čaputová.



Poukázala na ruskú inváziu na Ukrajinu, útok Hamasu na Izrael a napätie v Červenom mori, ktoré nanovo definujú bezpečnosť, energetické a obchodné vzorce. Vzostup nových technológií a umelej inteligencie podľa slovenskej prezidentky otvára ľudstvu úplne novú digitálnu kapitolu. "Stále je tu veľká globálna výzva – klimatická kríza. Musíme prejsť na ekologickejší a udržateľnejší model rozvoja. Pretože ten starý, založený na fosílnych palivách a znečistení, je zastaraný a mimo dosahu potrieb našej planéty," podotkla.



Všetko je podľa Čaputovej obrovskou príležitosťou pre slovenských miestnych a medzinárodných partnerov. "Slovensko je otvorené pre podnikanie," skonštatovala.



Prezidentku počas jej cesty v Kanade a USA sprevádza početná podnikateľská delegácia zložená z predstaviteľov firiem, ktoré sa venujú zelenej transformácii, udržateľnej energii a digitálnym technológiám.