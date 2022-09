Čaputová: Guterres potvrdil pomoc pre Slovensko pri zvládaní utečencov

New York 23. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres potvrdil, že agentúry OSN budú Slovensku aj naďalej pomáhať zvládať podporu pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s Guterresom v New Yorku.



Generálny tajomník OSN Čaputovej počas vzájomného rokovania povedal, že "Slovensko má na pôde OSN vplyvný a rešpektovaný hlas". "Platí to nielen pri boji s klimatickou krízou, podpore pre Ukrajinu či solidarite s ukrajinskými odídencami, ale aj pri ďalších dôležitých otázkach," napísala prezidentka.



Všeobecná rozprava zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorá v týchto dňoch prebieha v New Yorku, je podľa prezidentky príležitosťou posilňovať partnerstvá a prehlbovať vzájomnú spoluprácu.



"S generálnym tajomníkom OSN Guterresom sme sa zhodli, že musíme urobiť, čo je v našich silách, na ochranu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a riešiť svetovú klimatickú krízu a potravinovú nedostatočnosť," napísala Čaputová na Twitteri.