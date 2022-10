Čaputová: Hasiči by mali cítiť nielen morálnu, no i materiálnu podporu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby hasiči cítili nielen morálnu, ale aj materiálnu podporu spoločnosti. Vyjadrila im vďaku a rešpekt za ich prácu. Poukázala na to, že podriaďujú svoj osobný život potrebám a životom iných. Pomocou za hranicami Slovenska robia podľa nej svojej vlasti dobré meno. Členov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR prijala v stredu pri príležitosti 20. výročia HaZZ a 100. výročia dobrovoľného hasičstva.



"Riskujete aj v prípadoch, keď si ľudia zapríčinili svoje ťažkosti sami, keď zlyhala ich bdelosť, opatrnosť či zodpovednosť. Zasahujete aj napriek tomu, že sa neraz sami stávate terčom negatívnych emócií a prejavov, a to nielen vo vypätých situáciách," vyzdvihla prezidentka. Aktivity dobrovoľných hasičských zborov v obciach a mestách sú podľa Čaputovej nerozlučne spojené so životom miestnej komunity. "Poskytujú najmä mladým ľuďom príležitosť posilniť svoju fyzickú kondíciu, ale aj morálku a charakterové vlastnosti. To sa cení rovnako ako pomoc v núdzi," upozornila.



Ako zhodnotil prezident HaZZ Pavol Mikulášek, za 20 rokov existencie sa HaZZ stal rešpektovanou a uznávanou záchrannou zložkou doma i v zahraničí. Posledné dva roky boli podľa neho pre zbor náročné vzhľadom na pandémiu aj prílev utečencov z Ukrajiny. Vyzval svojich kolegov, aby ďalej vykonávali svoju prácu tak, aby mohli byť na nich občania SR hrdí, aby ich pomoc bola profesionálna, prichádzala v pravej chvíli a v rozsahu, ktorý si vyžaduje. Dodal, že dnes takmer niet zásahu, keď by sa nestretli dobrovoľní a profesionálni hasiči.



Podľa prezidenta DPO SR Jozefa Smolinského preverilo uplynulé obdobie aj dobrovoľných hasičov. Pripomenul, že pomáhali v čase pandémie budovaním karanténnych centier, organizáciou očkovania či vykonávaním dezinfekcie. Ďalšou skúškou bola vojna na Ukrajine. "Popri týchto pre nás netypických úlohách sme potrebovali pomoc pri zdolávaní požiarov a iných mimoriadnych udalostiach," povedal. Upozornil, že DPO SR v súčasnosti zápasí s problémami o prežitie. Verí, že s kompetentnými nájdu spoločnú reč.