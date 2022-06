Čaputová hovorila s Dudom a Zelenským o kandidátskom štatúte Ukrajiny

Bratislava 13. júna (TASR) - Prezidenta SR Zuzana Čaputová diskutovala prostredníctvom videohovoru s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a prezidentom Poľska Andrzejom Dudom o podpore udelenia kandidátskeho štatútu Ukrajine na jej vstup do Európskej Únie (EÚ). TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Pokračujeme v koordinácii našich aktivít pred budúcotýždňovým kľúčovým samitom Európskej únie, ktorý by mal o tejto otázke rozhodnúť," ozrejmila Čaputová. Témou pondelkového telefonátu boli najmä spôsoby ďalšej komunikácie so štátmi, ktoré majú k tejto otázke ešte skeptický postoj. Prezidentka zdôraznila, že preto bude pokračovať v telefonickej komunikácii s viacerými európskymi prezidentmi.



Strižinec priblížil, že Čaputová sa k videohovoru pripojila z domáceho prostredia, kde sa stále lieči po tom, ako mala minulý týždeň pozitívny test na koronavírus.