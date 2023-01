Čaputová hovorila s rakúskym prezidentom aj o hraničných kontrolách

Bratislava 31. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vidí priestor na užšiu spoluprácu Slovenska s Rakúskom v oblasti produkcie elektrickej energie a zelených technológií. Ako poukázala, až 80 percent elektriny produkuje Rakúsko z obnoviteľných zdrojov. Uviedla to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, ktorý pricestoval na Slovensko na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu po znovuzvolení do funkcie.







"Čelíme nevyhnutnosti energetickej nezávislosti od Ruska, zdieľali sme naše skúsenosti s diverzifikáciou a s tým, ako sme za posledné mesiace, za posledný rok museli zmeniť svoje stratégie, aby sme sa stali nezávislí najmä v oblasti dodávok plynu," uviedla Čaputová. V súvislosti so zelenými technológiami vidí potenciál využitia veternej energie aj na Slovensku.



Van der Bellen zdôraznil potrebu nepoľaviť v úsilí o dosahovanie cieľov vyplývajúcich z klimatickej dohody. Ocenil nárast bilaterálneho obchodu medzi krajinami po pandémii. Ako pripomenul, na Slovensku je viac ako 2000 pobočiek rakúskych firiem. Poukázal tiež na vyše 5000 Slovákov, ktorí pracujú a žijú v Rakúsku, ako aj 40.000 "pendlerov" pohybujúcich sa medzi krajinami. Pripomenul aj dohodu o pôsobení záchranárov na oboch stranách hranice.



Témou stretnutia boli aj hraničné kontroly, ktoré zaviedlo Rakúsko. Čaputová verí, že rakúska vláda ich prehodnotí. "Riešenie vidíme skôr v posilnení ochrany vonkajších schengenských hraníc," poznamenala s tým, že aj preto pomáhajú na hranici v Maďarsku slovenskí i rakúski policajti.



Van der Bellen hovorí v súvislosti so zavedením kontrol o poľutovaniahodnom vývoji. "Dúfam, že sa nám podarí aj na európskej úrovni dospieť k lepšiemu riešeniu," uviedol. Dodal však, že Rakúsko je v prepočte na obyvateľa na druhom mieste v počte žiadateľov o azyl. Vlani ich zaznamenali približne 110.000. Zároveň Rakúsko čelí prílevu ukrajinských utečencov.



Prezidenti hovorili aj o vojne na Ukrajine, spoločných opatreniach a sankciách. Obaja zdôraznili potrebu dosiahnuť mier. Slovenská hlava štátu komentovala konflikt na Ukrajine ako vojnu hodnôt. Vyzdvihla, že SR stojí na správnej strane. Rakúsky prezident ocenil fungovanie európskej solidarity a zdôraznil potrebu jednoty v Európe. Doplnil, že hoci Rakúsko neposkytuje vojenskú pomoc, snaží sa pomáhať všetkými ostatnými spôsobmi.



S rakúskym prezidentom sa v utorok stretne aj dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).