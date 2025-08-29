< sekcia Slovensko
Čaputová: Hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane treba stáť
Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizuje Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) je jedna z najdôležitejších historických udalostí, ktoré máme. Vďaka hrdinstvu a odvahe účastníkov SNP sa Slovensko zaradilo medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. A to napriek tomu, že aj v tom čase časť národa kolaborovala s fašistickým režimom. Pre médiá to na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.
„Práve hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane histórie treba stáť. S odstupom času si aj z týchto dôvodov ich pamiatku uctievame pietnym aktom. SNP je dôležité aj preto, že je to jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti, že je to niečo dobré, pozitívne a čo je zdrojom našej spoločnej hrdosti,“ skonštatovala Čaputová.
Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizuje Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty. V parku pod Pamätníkom SNP je v piatok pre návštevníkov pripravený kultúrny i sprievodný program, ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky Ozbrojených síl SR. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630.000 eur.
