Čaputová: Kompetencie v otázke stíhačiek musí vláda riešiť s právnikmi

Bratislava 10. februára (TASR) - Svoje kompetencie v súvislosti s vývozom stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu musí vláda riešiť s ústavnými právnikmi. Poukázala na to prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že rozhodovanie vlády v tejto veci nepodlieha jej súhlasu. TASR stanovisko poslal jej hovorca Martin Strižinec.



"Rozhodovanie vlády v tejto veci nepatrí medzi rozhodnutia, ktoré podliehajú súhlasu prezidentky. Otázka, či vláda o tejto veci môže rozhodnúť, je inou otázkou, ktorú musí vyriešiť vláda spolu s ústavnými právnikmi," uviedla hlava štátu.



Podľa lídra opozičného Smeru-SD Roberta Fica vláda po vyslovení nedôvery nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných vnútropolitických a zahraničnopolitických otázkach, ani so súhlasom prezidentky.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) informoval, že vláda rokuje s ústavnými právnikmi o možnostiach. V prípade, že by bolo potrebné meniť Ústavu SR alebo prijať ústavný zákon na pomoc Ukrajine, nevidí v tom problém. Parlament je podľa jeho slov funkčný a schopný prijímať zákony.



Smer inicioval v súvislosti so stíhačkami MiG-29 mimoriadnu schôdzu v parlamente. Chce presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Schôdza sa má uskutočniť v utorok (14. 2.).



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s Hegerom na samite EÚ v Bruseli oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo.