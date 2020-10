Čaputová kontaktovala zariadenia pre seniorov, zaujímala sa o dianie

Bratislava 25. októbra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová kontaktovala niektoré zariadenia pre seniorov. Vyjadrila im podporu a informovala sa o tom, čo im chýba. Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti.



"S rastúcim počtom nakazených sa obávam obzvlášť o tých najzraniteľnejších. Intenzívne myslím na ľudí pracujúcich alebo žijúcich v zariadeniach pre seniorov. O to viac, keď sa dopočujem, že sa do niektorého z nich dostala nákaza," priblížila Čaputová.



Kontaktovala preto niektoré z nich, aby im vyjadrila podporu a informovala sa, čo im chýba. "Zväčša im chýbajú konkrétne informácie, ale, žiaľ, stále aj prisľúbené odmeny, čo by sa už konečne malo zmeniť," poznamenala.