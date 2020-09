Čaputová: Kríza biodiverzity je i krízou ľudstva

Bratislava/New York 30. septembra (TASR) - Kríza biodiverzity je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej aj krízou ľudstva. "Rýchlosť, akou strácame biotopy fauny a flóry, je alarmujúca. Ak sa nezačneme k našej planéte správať inak, neprežijeme. A to okamžite," povedala v stredu na globálnom summite OSN o biodiverzite v New Yorku prostredníctvom videokonferencie. Predstavila aj opatrenia, ktoré Slovensko prijíma na ochranu prírody.



Nad prírodou podľa prezidentky už nepotrebujeme víťaziť, ale žiť s ňou v harmónii. "Používajme menej chemikálií, chráňme si našu pôdu. Potraviny môžeme pestovať spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu," uviedla. Vyzvala na využívanie riešení vychádzajúcich z prírody aj v pôdnom a lesnom hospodárstve. "Pretože rovnováha, od ktorej všetci závisíme, je veľmi krehká," skonštatovala s tým, že pomôcť môže každý.



Podotkla, že aj ona je súčasťou zmeny. V prezidentskej záhrade pribudli včelie úle. Na kompenzáciu svojej uhlíkovej stopy tiež každý rok vysadí aspoň 1300 stromov a inštaluje zelené strechy a steny. "Dúfam, že sa čoskoro ku mne pridajú aj ďalší," poznamenala.



Slovensko podporuje Stratégiu Európskej únie v oblasti biodiverzity na rok 2030 a prezidentka sama podporila Prísľub lídrov pre prírodu s cieľom zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2030. Priznala, že tieto ciele sa môžu zdať ambiciózne, avšak upozornila, že sú nesmierne potrebné. "Vymeňme ignorantstvo a egoizmus za zodpovednosť a skutočnú vôľu. A urobme tak teraz," uzavrela Čaputová.



Summit OSN o biodiverzite sa koná na úrovni na úrovni hláv štátov alebo vlád. Pred Čaputovou so svojimi príhovormi okrem iných vystúpili i francúzsky prezident Emmanuel Macron či britský princ Charles.