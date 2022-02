Čaputová má v prípade opätovnej kandidatúry na prezidentku podporu SaS

Bratislava 9. februára (TASR) - Zuzana Čaputová by mala v prípade opätovnej prezidentskej kandidatúry plnú podporu SaS. Vyhlásila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v rámci reakcie na údajné prezidentské ambície generálneho prokurátora Maroša Žilinku. O tých začal hovoriť minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Zemanová označila Žilinkove politizovanie za neprípustné.



"Pokiaľ by kandidovala súčasná prezidentka Čaputová, strana SaS ju podporí všetkými desiatimi. Má našu plnú podporu a dôveru," povedala na tlačovej konferencii Zemanová.



Čaputová zatiaľ neoznámila, či bude opätovne kandidovať na post hlavy štátu. V decembri 2021 hovorila, že jej opätovná kandidatúra nie je nateraz témou. Vyjadriť sa k nej však chce skôr, ako to v minulosti urobil prezident Andrej Kiska.



Zemanová zároveň na tlačovej konferencii uviedla, že politizovanie generálneho prokurátora považuje za "absolútne nevhodné a neprípustné".



Minister obrany v utorok (8. 2.), keď sa v Národnej rade (NR) SR diskutovalo o obrannej dohode s USA, povedal, že Žilinka začal politickú kampaň a chce sa uchádzať o funkciu prezidenta. Generálny prokurátor v reakcii odmietol vťahovanie jeho osoby a prokuratúry ako nezávislej inštitúcie do politického boja.



Žilinka v utorok požiadal o slovo počas diskusie k obrannej dohode. Poslanci to však hlasovaním odmietli. Jeho prejav podvečer v sále prečítal podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Naď kritizoval obsah prejavu, ktorý podľa jeho slov nie je hodný generálneho prokurátora.