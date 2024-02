Prezidentka Čaputová mala pozitívny test na COVID-19

Pittsburgh 4. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala pozitívny test na COVID-19. Zrušila preto v nedeľu v Pittsburghu program posledného dňa svojej pracovnej cesty v USA.



Na univerzite v Pittsburghu mala naplánované stretnutie s krajanskou komunitou a s predstaviteľmi fraternalistických združení, ktoré podporujú Program slovakistických štúdii na univerzite.



Okrem toho mala maliarovi, grafikovi a vedúcej osobnosti amerického hnutia pop-art Andymu Warholovi udeliť - in memoriam - štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.



"Vyznamenanie, ktoré mal prevziať počas slávnostnej ceremónie v Múzeu Andyho Warhola jeho synovec Donald Warhola, odovzdá v zastúpení prezidentky veľvyslanec SR v USA Radovan Javorčík v náhradnom termíne," priblížil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Doplnil, že vzhľadom na zdravotný stav prezidentka zároveň ruší aj svoj pracovný program po návrate na Slovensko na najbližšie dni.



Slovenská hlava štátu vycestovala na štátnu návštevu do Kanady v pondelok (29. 1.). Navštívila Ottawu a Toronto. Potom sa presunula na pracovnú cestu USA, konkrétne do San Francisca a Pittsburghu. Na Slovensko sa vráti v pondelok (5. 2.), ako sa pôvodne plánovalo.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)