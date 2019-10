Čaputová: Martinská deklarácia je dôležitý akt v slovenskej histórii

Martin 29. októbra (TASR) - Martinská deklarácia je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej veľmi dôležitý akt v slovenskej histórii. Hlava štátu to uviedla v utorok počas návštevy mesta Martin.



"Bol to jeden z prvých štátotvorných aktov, ktorým sa slovenský národ rozhodol deklarovať rozviazanie spod uhorskej nadvlády. Bol to akt, ktorý prvý smeroval k vzniku spoločnej Československej republiky, hoci formálne vznikla dva dni predtým. Myslím si, že je to významný bod v slovenských dejinách," povedala Čaputová pre médiá.