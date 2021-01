Prezidentka povýšila do generálskych hodností 8 príslušníkov OS SR

Bratislava 28. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok povýšila a menovala do generálskych hodností osem príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. V príhovore ich vyzvala, aby okrem priamych služobných povinností plnili aj svoju spoločenskú misiu. Chce, aby boli príkladom pri formovaní skutočného vlastenectva a pôsobili na verejnosť, aby docenila význam a dôležitosť otázok obrany a štátu.



Generálmajor Ľubomír Svoboda bol povýšený do hodnosti generálporučíka. Brigádni generáli Ivan Pach a Štefan Kovács získali vojenskú hodnosť generálmajora. Do vojenskej hodnosti brigádneho generála boli vymenovaní plukovníci Pavol Tököly, Róbert Tóth, Roman Jantoš, Branislav Benka a Ladislav Dovhun.



Prezidentka poukázala na to, že obrana štátu je povinnosťou a vecou cti každého občana. Považuje preto za povinnosť budovať vzťah verejnosti a hlavne mladých ľudí k obrane vlasti. "Je potrebné viac hovoriť o mieste ozbrojených síl a ďalších štátnych orgánov a inštitúcií v systéme obrany republiky a možno aj viac vysvetľovať to, že aj keď sú vojaci vždy pripravení pomôcť, riešenie krízových situácií nevojenského charakteru by mal byť štát schopný zvládnuť aj bez ozbrojených síl," uviedla. Zároveň však ocenila zapojenie príslušníkov OS SR do pomoci obyvateľom v boji s pandémiou, a to popri plnení ďalších dôležitých úloh.



Hlava štátu v príhovore poukázala aj na výhrady orgánov NATO voči plneniu záväzkov SR z posledného hodnotenia obrany. "V tomto roku budete pripravovať vojenskú stratégiu, budete pripravovať dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany a ozbrojených síl a zároveň budete participovať na novom cykle hodnotenia obrany od Aliancie. Súbeh týchto plánovacích procesov poskytuje príležitosť, aby sme dosiahli také zmeny, ktoré sa prejavia aj v zlepšenom stave obrany republiky aj priaznivejšom hodnotení NATO," vyzvala. Dodala, že Slovensko musí byť pre členov NATO férovým, kredibilným a spoľahlivým partnerom. Alianciu označila za garanciu obrany a bezpečnosti.