Čaputová:Mesiac pred voľbami by mal byť politickou súťažou, nie vojnou

Bratislava 31. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by si želala, aby bol posledný mesiac pred parlamentnými voľbami politickou súťažou, nie politickou vojnou. Lídri majú podľa nej vážiť slová, pretože nenávisť a nevraživosť sa prenáša na spoločnosť. Skonštatovala to pre TASR v súvislosti s blížiacimi sa voľbami a očakávaným vyostrením predvolebného boja.



"Veľmi by som si želala, aby bol posledný mesiac politickou súťažou, nie politickou vojnou. Je potrebné, aby politickí lídri vážili svoje slová, pretože klamstvá, nevraživosť, nenávisť, ktoré niektorí používajú ako svoju pracovnú metódu, sa nekončia v televíznych novinách, kde ich prednesú, ale prenášajú sa aj na spoločnosť," uviedla hlava štátu pre TASR.



Nech voľby dopadnú akokoľvek, časť spoločnosti nebude podľa prezidentky spokojná. "No aj po voľbách ako národ spolu s národnostnými menšinami musíme žiť ďalej a spolupracovať ako občania," dodala.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.