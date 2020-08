Čaputová: Musíme sa ohradiť sa voči represáliám bieloruského režimu

Bratislava 18. augusta (TASR) - Je spoločnou morálnou povinnosťou jasne sa ohradiť voči represáliám bieloruského režimu. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Za správne a potrebné považuje zároveň vyjadriť podporu tým, ktorí sa v Bielorusku postavili za obhajobu základných demokratických práv a slobôd.



"Je našou spoločnou morálnou povinnosťou, ako členov Európskej únie a demokratického spoločenstva krajín, jasne sa ohradiť voči represáliám bieloruského režimu. A to aj prijatím opatrení voči tým, ktorí stoja za nariadením a použitím násilia, a manipuláciou výsledkov prezidentských volieb," skonštatovala Čaputová.



Občania Bieloruska majú podľa nej nespochybniteľný nárok na to, aby si mohli slobodne zvoliť, kto bude stáť na čele ich štátu. Rovnako tak majú nespochybniteľné právo prejaviť vlastný názor. "Považujem za správne a za potrebné vyjadriť podporu všetkým, ktorí sa v Bielorusku postavili za obhajobu základných demokratických práv a slobôd, aj za cenu vlastnej bezpečnosti, zdravia, či dokonca života," poznamenala. Násilie, ktoré bolo použité voči tým, ktorí prejavili odvahu nesúhlasiť so súčasným režimom, nesmie zostať podľa nej nepovšimnuté.



Úradujúci prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich, a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.