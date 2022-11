Čaputová na COP27:Krátkozraké riešenia len urýchlia deštrukciu planéty

Šarm aš-Šajch 7. novembra (TASR) - Klimatická kríza nepočká, kým sa vyrieši energetická kríza. Krátkozraké riešenia, ako je prechod zo zemného plynu na uhlie, deštrukciu planéty Zem len urýchlia. V pondelok to na klimatickom summite OSN (COP27) v Egypte uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň oznámila, že Slovensko plánuje spustiť rozsiahlu dekarbonizáciu ekonomiky.



Čaputová vyhlásila, že Slovensko sa v Egypte pripojí k celosvetovému záväzku znižovať emisie metánu (Global Methane Pledge Initiative). Povedala tiež, že vďaka dekarbonizácii ekonomiky sa do roku 2030 znížia slovenské priemyselné emisie oxidu uhličitého o viac ako 40 percent. Slovensko sa bude rovnako držať plánu odstaviť budúci rok uhoľné elektrárne, a to napriek rekordným cenám energií.



Prezidentka upozornila zhromaždených svetových lídrov, že je potrebné rýchlejšie napredovať smerom k čistej energii a obnoviteľným zdrojom energie vrátane geotermálnej. Vyzdvihla tiež talentovaných Slovákov, ktorí "vyvinuli riešenia, ktoré umožnia využitie tejto energie kdekoľvek na svete", čo je dobré pre klímu, planétu aj energetickú bezpečnosť.



Čaputová tiež vyhlásila, že ekologická transformácia nie je lacná záležitosť a zasiahne tých najzraniteľnejších. Vyzvala preto na väčšiu podporu pre najviac postihnuté krajiny, aby sa s touto situáciou dokázali vyrovnať.



"Od prijatia parížskej klimatickej dohody sa príspevok Slovenska k ekologickému financovaniu zvýšil takmer päťnásobne. Opatrenia v oblasti klímy začleňujeme do rozvojovej pomoci v Európe, Afrike a Ázii. Len v Keni sme podporili 16.000 farmárov vysadením milióna kešu stromov, aby ich produkcia bola lokálna a udržateľná," vysvetlila prezidentka. Pripomenula však, že samotné vlády klimatickú krízu nevyriešia a "je potrebné zapojiť financovanie zo súkromných a inovatívnych zdrojov, aby každý prijal svoj spravodlivý podiel".



"Už aj naša generácia pociťuje reálne účinky klimatickej krízy. Príliš dlho sme hovorili o tom, prečo a ako. Teraz je čas konať," upozornila prezidentka. Dodala, že summit COP27 sa musí stať "míľnikom, ktorý premení kolektívnu zraniteľnosť na kolektívnu odolnosť".