Čaputová na konferencii COP28 v Dubaji: Ľudstvo sa rúti do priepasti

Dubaj 1. decembra (TASR) - Zistenia týkajúce sa pokroku pri zmierňovaní globálneho otepľovania od prijatia parížskej klimatickej dohody v roku 2015 ukazujú, že ľudstvo sa rúti do priepasti, vyhlásila v piatok slovenská prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho vystúpenia na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji, informuje TASR.



"Koľko klimatických podujatí ešte potrebujeme, aby sme zabránili voľnému pádu do tejto priepasti?" pýtala sa účastníkov konferencie.



Ako pokračovala, počet katastrof súvisiacich s počasím počas uplynulých štyroch desaťročí stúpol takmer trojnásobne. "Každých päť sekúnd niekto predčasne zomrie v dôsledku znečistenia. Ak neurobíme nič, onedlho to budú každé štyri sekundy," varovala.



Podľa nej 88 percent chorôb v dôsledku klimatických zmien vo svete v súčasnosti postihuje deti do piatich rokov. "Dokedy ešte chceme škodiť budúcim generáciám?" pýtala sa a zdôraznila, že účinné riešenia na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy sú už teraz dostupné v podobe technológií aj zdrojov.



"Naše snahy musia byť ambiciózne, kolektívne a univerzálne," vyhlásila. Upozornila, že podľa vedcov musí množstvo emisií vo svete vyvrcholiť do roku 2025.



Účastníkov informovala, že Slovensko v produkcii emisií už dosiahlo svoj vrchol a v roku 2030 ich bude produkovať o 55 percent menej než v roku 1990. SR v nasledujúcich siedmich rokoch preinvestuje päť percent HDP z verejných zdrojov na dekarbonizáciu hospodárstva a spoločnosti. Na konci tohto roka Slovensko prestane používať uhlie na výrobu elektriny a do troch rokov ho postupne vyradí aj z produkcie tepla.



Celkovo 85 percent elektriny na Slovensku sa už teraz vyrába s nulovými emisiami, pričom SR chce tento podiel do roku 2025 zvýšiť na 90 percent. Do roku 2030 má elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov na Slovensku predstavovať 29 percent, povedala Čaputová s tým, že SR k riešeniu klimatickej krízy pristupuje zodpovedne.