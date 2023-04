Čaputová na Ukrajine navštívila centrum pre týrané a zneužívané ženy

Kyjev 29. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v rámci svojej návštevy Ukrajiny navštívila i centrum pre sexuálne zneužívané a týrané ženy, na ktorého činnosť prispelo i Slovensko. Prezidentka podotkla, že mnohé z klientok centra sú obete sexuálnych vojnových zločinov spáchaných ruskými vojakmi, informuje TASR.



"Hovorila som so ženou, ktorú opakovane znásilnili, bili a držali v zajatí i napriek tomu, že bola tehotná. Dieťa potratila a muža jej zabili," napísala Čaputová na sociálnej sieti.



Prezidentka sa v centre rozprávala aj s matkami a deťmi, ktoré boli vzaté do Ruska na "prevýchovu". Dodala, že v Rusku stále ostáva minimálne 20.000 takýchto odobratých detí. Tieto prípady vyšetruje Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, ktorý vydal už i prvé medzinárodné zatykače.



"Ľudia na Ukrajine zažívajú traumy, ktoré sa nedajú liečiť a hrôzy, na ktoré sa nedá zabudnúť. Považujem za potrebné dokumentovať každý jeden vojnový zločin, ktorý je na ukrajinskom území spáchaný," vyhlásila prezidentka a dodala, že Slovensko podporuje aj zriadenie špeciálneho tribunálu pre zločin agresie.



"Zločiny proti ľudskosti nie sú nevyhnutnou súčasťou vojny. Sú neospravedlniteľnou a cielenou snahou okupantov zvýšiť utrpenie a vyvolať strach. Tvárou v tvár človeku, žene, dieťaťu, ktoré si prešli peklom, aké si my nevieme predstaviť, nie je možné ostať ľahostajným," napísala Čaputová.



Prezidentka tiež na Twitteri vyhlásila, že "piatkové rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o prehĺbení spolupráce medzi našimi krajinami a pokračujúcej podpore boli veľmi užitočné". Vyzdvihla i Zelenského odhodlanie "brániť Ukrajinu a priviesť ju k spravodlivému mieru".



Čaputová a český prezident Petr Pavel pricestovali na Ukrajinu v piatok. Spoločne navštívili ukrajinské mesto Boroďanka, ktoré na začiatku invázie zničili ruské jednotky; popoludní absolvovali stretnutie s prezidentom Zelenským a predsedom Najvyššej rady Ukrajiny Ruslanom Stefančukom.



V piatok v podvečerných hodinách sa obe hlavy štátu museli pre letecký poplach v Kyjeve uchýliť do krytu.