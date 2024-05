Čaputová na zámku Schloss Hof vyzdvihla výborné vzťahy s Rakúskom

Viedeň 29. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu počas rozlúčkovej návštevy Rakúska poďakovala svojmu rakúskemu kolegovi Alexandrovi Van der Bellenovi za skvelú spoluprácu za uplynulých päť rokov. Vyzdvihla aj výborné bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, informuje TASR.



Obaja prezidenti sa stretli na zámku Schloss Hof v Dolnom Rakúsku. Podľa Čaputovej toto miesto symbolizuje dobu, "ktorú sme žili pred 35 rokmi, keď sme z druhého brehu rieky Morava pozerali na Rakúsko ako na slobodnú krajinu z vtedajšieho komunistického Československa a túžili sme tiež stať sa slobodnou krajinou".



Čaputová vyzdvihla výborné väzby medzi oboma krajinami v rôznych oblastiach. Pripomenula, že Rakúsko je na Slovensku druhým najväčším investorom. Dobré vzťahy, solidarita a spolupráca sa podľa nej ukázali ako kľúčové najmä v krízach. Ako príklad uviedla pandémiu ochorenia COVID-19, migračnú krízu či bezpečnostnú krízu po vpáde Ruska na Ukrajinu, ale aj polarizáciu a fragmentáciu spoločnosti.







Dodala, že napätá atmosféra v spoločnosti na Slovensku vyústila do atentátu na premiéra SR Roberta Fica, čo je neakceptovateľné. "Útok na jedného z najvyšších ústavných činiteľov je útokom na demokraciu samotnú," povedala. Prezidenta zdôraznila, že úlohou všetkých politických lídrov je, aby politickú prácu vykonávali spôsobom, ktorý je kultivovaný, vecný a slušný najmä v období, keď sa vedú kampane pred voľbami.



Čaputová poďakovala Van der Bellenovi okrem výbornej spolupráce aj za štátne vyznamenanie, ktoré jej udelil – Veľkú hviezdu Čestného vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku.



Stretnutie na zámku Schloss Hof je podľa rakúskeho prezidenta symbolom výborných bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Uviedol, že s Čaputovou absolvoval za uplynulých päť rokov viacero stretnutí a spája ich mnoho spoločných tém ako ochrana životného prostredia, zabezpečenie liberálnej demokracie či spoločná zjednotená Európa. Van der Bellen je presvedčený, že dobré vzťahy sa mu podarí nadviazať aj s Čaputovej nástupcom Petrom Pellegrinim.



Rakúsky prezident uviedol, že v dôsledku atentátu na Fica zažíva Slovensko krátko pred koncom funkčného obdobia prezidentky SR ťažké časy. Doplnil, že Čaputová a jej nástupca majú jeho plnú podporu v súvislosti s uprednostňovaním súdržnosti a spoločného pred rozdeľujúcim.







Útok na premiéra Fica všetkých šokoval, ale násilné útoky neprichádzajú z ničoho, zdôraznil Van der Bellen. Podľa jeho slov umožňuje liberálna demokracia pokojný dialóg protikladov a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa "smrtiaca špirála vôbec neroztočila". Pripomenul, že "vpred nás neposúva delenie, ale spoločné úsilie o zlepšenie kvality života všetkých ľudí".



Obaja prezidenti zároveň vyzvali ľudí, aby využili svoje právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 8. júna.