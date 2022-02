Čaputová: Nastal čas poskytnúť Ukrajine perspektívu členstva v EÚ

"],"articleBody":"Bratislava 27. februára (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyslovila za to, aby Európska únia poskytla perspektívu členstva Ukrajine, ktorej obyvatelia si zvolili európske smerovanie. TASR o tom informuje na základe vyjadrenia prezidentky na sociálnej sieti.\r

\"Slováci potvrdili svoju európsku voľbu v dlhom a náročnom prístupovom procese s Európskou úniou. Ukrajinci si už dávno zvolili svoj európsky kurz a my musíme konečne reagovať: nastal čas udeliť Ukrajine perspektívu členstva v EÚ,\" napísala Čaputová na Twitteri.\r

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonáte s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom na rovnakej platforme vyzval, aby sa v súčasnom \"rozhodujúcom momente raz a navždy ukončila dlhoročná diskusia a rozhodlo o členstve Ukrajiny v EÚ\".\r

The Slovaks have proven their European choice in a long and bumpy accession process. The #Ukrainians have chosen their European course long ago and we must finally respond: the time for granting #Ukraine an #EU membership perspective is now: https://t.co/LZNQ86AvTe— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) February 26, 2022