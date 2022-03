Čaputová: NATO nechce prekročiť červené čiary a bojovať na Ukrajine

Brusel 23. marca (TASR) - Mimoriadny summit NATO v Bruseli, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. marca, je mimoriadny aj tým, že sa koná presne mesiac od začatia ruskej invázie na Ukrajine. V stredu večer to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová, krátko po odlete zo Slovenska, informuje bruselský spravodajca TASR.



Prezidentka bude zastupovať Slovensko na rokovaniach spojencov, ktoré sa budú týkať ďalšej pomoci Ukrajine a posilňovania východného krídla Aliancie.



Čaputová pripomenula, že ide už o druhý mimoriadny summit od vypuknutia vojny na Ukrajine. "Znamená to, že Aliancia a jej členské štáty sa veľmi vážne zaoberajú situáciou na Ukrajine. Budeme hovoriť o tom, ako dôsledne pomáhať Ukrajine, ako posilniť našu obranu a bezpečnosť," vysvetlila. A dodala, že na Slovensku to má podobu konkrétnej misie, v podobe predsunutej prítomnosti jednotiek z Nemecka, Holandska, Českej republiky a Slovinska.



Podľa jej slov lídri NATO budú rokovať aj o tom, aké dopady má vojna na Ukrajine už teraz na spojencov, a v tejto súvislosti bude partnerov informovať, ako zvláda situáciu Slovensko.



Summit má podľa jej slov zároveň potvrdiť, že NATO sa nechce angažovať v bojovom dianí na Ukrajine. "Je jasné, že Aliancia neprekročí a nechce prekročiť červené línie, ktoré by znamenali jej bojovú prítomnosť na území Ukrajiny. To hovoria všetci," zdôraznila prezidentka. V tejto súvislosti spresnila, že návrh Poľska na vyslanie mierovej misie NATO na Ukrajinu je iba v rovine návrhu bez konkrétnych špecifikácií a očakáva sa, ako to poľská strana na summite ostatným spojencom vysvetlí.



