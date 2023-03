Čaputová: Návšteva kráľovského páru bola užitočná pre spoluprácu

Na snímke sprava v pozadí partner prezidentky SR Zuzany Čaputovej Juraj Rizman, prezidentka SR Zuzana Čaputová, holandský kráľ Viliam-Alexander a holandská kráľovná Maxima počas návštevy kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote 9. marca 2023. Foto: TASR - František Iván

Na snímke uprostred vpravo holandská kráľovná Maxima a uprostred vľavo holandský kráľ Viliam Alexander počas návštevy Základnej školy Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši 9. marca 2023. Foto: TASR - František Iván

Podbanské 9. marca (TASR) – Návšteva holandského kráľovského páru bola užitočná pre Slovensko, pre našu vzájomnú spoluprácu a priniesla konkrétne výsledky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo štvrtok v Podbanskom na záver jeho trojdňovej návštevy. Hlava štátu zároveň oznámila, že dôjde k spolupráci medzi detskou onkológiou v Bratislave a onkologickou klinikou kráľovnej Maximy v Holandsku.uviedla prezidentka.Hlava štátu dodala, že bola ohlásená nová spolupráca na štúdii uskutočniteľnosti v súvislosti so starou environmentálnou záťažou v bratislavskej Vrakuni.podotkla Čaputová.Vyzdvihla aj stredajšie (8. 3.) podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 250 podnikateľov z oboch krajín.povedala prezidentka.Holandský kráľovský pár zakončil vo štvrtok trojdňovú návštevu Slovenska programom v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Tatranskom národnom parku. Kráľ Viliam-Alexander a kráľovná Maxima spolu s prezidentkou SR navštívili Centrum podpory Spišskej katolíckej charity v Poprade, ktoré poskytuje pomoc obyvateľom Ukrajiny, utekajúcim pred vojnou. Neskôr sa presunuli do Spišskej Soboty, kde si prezreli stredoveké námestie a Kostol svätého Juraja. V Základnej škole Miloša Janošku v Liptovskom Mikuláši si pozreli vyučovanie zamerané na odhaľovanie dezinformácií a rozvoj kritického myslenia. Posledným bodom programu bola návšteva Tatranského národného parku.Holandský kráľovský pár pricestoval na Slovensko v utorok (7. 3.). Hlavnými témami návštevy boli otázky právneho štátu a ochrany klímy, vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti. Išlo o prvú kráľovskú návštevu na Slovensku takmer po 13 rokoch.