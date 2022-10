Čaputová: Nenávistné útoky nesmieme tolerovať ani v počiatočnej podobe

Bratislava 27. októbra (TASR) - Nenávistné útoky nesmieme tolerovať ani v ich počiatočnej verbálnej podobe, aby sme predchádzali útokom, aký sa stal aj v Nitre. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová v reakcii na útok na LGBTI+ pár.



Hlavu štátu mrzí, že vo štvrtok, keď si prezident Islandu Gudni Thorlacius Jóhannesson uctil obete teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, sa dozvedeli o ďalšom útoku na pár v Nitre. "Island je pre nás inšpiráciou aj v otázke rovnosti a rovnoprávnosti. Už od roku 1996 majú schválené registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré schválili ako štvrtá krajina na svete," uviedla Čaputová.



Poukázala na to, že sa prezidenta pýtala, aké majú skúsenosti s takouto právnou úpravou. "Uistil ma, že to nijakým spôsobom neohrozuje tradičnú rodinu a nemá žiaden praktický dosah na majoritu," povedala. Ako priblížila, s islandským prezidentom sa zhodujú, že rovnoprávnosť a ochrana menšín je v záujme celej demokratickej väčšiny.



Polícia vyšetruje útok na chlapca, ktorý na lavičke v Nitre pobozkal druhého muža. Po útoku skončil napadnutý chlapec v nemocnici, kde podstúpil operáciu. Trestné oznámenie prijala polícia 23. októbra.