Čaputová: Nikdy nesmie byť samozrejmosťou, že žijeme v slobode a mieri

Bratislava 8. mája (TASR) - Nikdy nesmie byť samozrejmosťou to, že žijeme v slobode a mieri. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti sobotného Dňa víťazstva nad fašizmom. Vyzdvihla, že príslušníci sovietskej, rumunskej armády a ďalších spojeneckých vojsk, ale aj československého odboja svojou odvahou a hrdinskými činmi prispeli k tomu, že žijeme v slobodnej krajine. Ukončenie druhej svetovej vojny si pripomenula na bratislavskom Slavíne spolu s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a ďalšími predstaviteľmi štátu.zdôraznila prezidentka. Poukázala na to, že na Slavíne je pochovaných 6845 vojakov Červenej armády padlých pri oslobodzovaní Bratislavy.Predseda parlamentu zdôraznil potrebu pripomínať si historické míľniky.skonštatoval.Deň víťazstva nad fašizmom je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) o všetkých hrdinoch - obyčajných ľuďoch, ktorí navzdory vojne, násiliu a smrti nestratili nádej, že jedného dňa sa utrpenie skončí.skonštatoval.