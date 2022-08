Čaputová očakáva, že do piatku koalícia oznámi, ako bude pokračovať

Bratislava 25. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová očakáva, že najneskôr v piatok (26. 8.) predstavitelia koalície oznámia, ako budú pokračovať. Zdôraznila potrebu stabilnej vlády. V súvislosti s avizovanými demisiami ministrov SaS uviedla, že preferuje súčasné vymenovanie nových šéfov rezortov, nie dočasné poverenia.



Hlava štátu čakáva, že po piatkovom stretnutí bude známa ďalšia podoba vlády. "Následne by som sa mala ujať svojich ústavných právomocí, ktoré súvisia s prípadným podaním demisie, ak sa nenájde iné riešenie, a v rámci toho sa vyjadrím k celej situácii," uviedla. Zdôraznila, že uprednostňuje rovno vymenovanie nových ministrov, nie dočasné poverovanie. "Aj o tom budem hovoriť s predsedom vlády," poznamenala.



Ako podotkla, problémy ľudí, ktorí žijú reálny život na Slovensku, sa odlišujú od toho, čo je dôvodom hádok politikov.







Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.



Premiér zvolal doteraz dve stretnutia koalície vo vládnom hoteli Bôrik, no riešenie koaličnej krízy nepriniesli. Predstavitelia koalície sa majú stretnúť aj koncom tohto týždňa.