Čaputová ocenila postoj Severného Macedónska ohľadne vojny na Ukrajine

Skopje 7. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským v Skopje ocenila postoj jeho krajiny k vojne na Ukrajine, podporila úsilie Severného Macedónska vstúpiť do EÚ a vyzdvihla tiež "skvelé bilaterálne vzťahy". TASR o tom informoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec.



Čaputová počas oficiálnej návštevy Severného Macedónska ocenila, že táto krajina ak nečlen EÚ poskytla pomoc Ukrajine a tiež prijala sankcie voči Rusku. Tento krok označila za dôležité gesto.



Prezidentka SR tiež uviedla, že Slovensko dlhodobo podporuje rozširovanie EÚ o krajiny západného Balkánu vrátane Severného Macedónska.



"Verím, že tak, ako sme už teraz členmi v rámci Severoatlantickej aliancie, onedlho budeme aj spoločnými partnermi v rámci Európskej únie," povedala Čaputová. Dodala, že SR je pripravená podeliť sa so Severným Macedónskom o svoje skúsenosti z reformného procesu, ktorý predchádzal jej vstupu v EÚ.



Predmetom stredajšieho rokovania s prezidentom Pendarovským boli podľa slov Čaputovej aj krízy, ktorým obe krajiny v súčasnosti čelia, a to najmä v dôsledku "ruskej protiprávnej invázie na Ukrajinu".



Priblížila, že za možné sféry spolupráce obaja považujú obchod, ekonomiku a energetiku – najmä zelenú transformáciu. Upozornila, že súčasná energetická kríza je jedna z najväčších, ktoré Európu postihli a "jej dôsledky môžu byť pre ďalšie generácie katastrofálne".



Každá z členských krajín EÚ či širšieho regiónu musí podľa Čaputovej hľadať nové riešenia, ktoré znamenajú hlavne diverzifikáciu zdrojov. Na zreteli treba mať tiež energetickú efektívnosť a kroky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.



Čaputová konštatovala, že vzájomné vzťahy oboch krajín je možné ďalej rozvíjať, a preto ju v Severnom Macedónsku sprevádzala aj veľká delegácia zložená z podnikateľov, zástupcov výskumných inštitúcií, štátnych orgánov a neziskových organizácií.