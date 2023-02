Čaputová odcestovala do Varšavy na stretnutie s prezidentmi B9 a USA

Bratislava 22. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu odcestovala do Varšavy na stretnutie s lídrami krajín tzv. Bukureštskej deviatky (B9) a americkým prezidentom Joeom Bidenom. "Predmetom našich diskusií bude úvaha o tom, akým spôsobom posilniť bezpečnosť východného krídla, to znamená, ako posilniť bezpečnosť aj SR, určite budeme hovoriť o výdavkoch na obranu, o podpore Ukrajiny," načrtla Čaputová pred odletom.



Stretnutie s prezidentmi krajín na východnej hranici Severoatlantickej aliancie a USA sa koná symbolicky v čase prvého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine. Zároveň sa odohrá krátko po návšteve Bidena na Ukrajine. Čaputová vníma stredajšiu diskusiu ako jednu zo série, ktoré predchádzajú príprave na júlový samit NATO vo Vilniuse. V júni organizuje stretnutie B9 v Bratislave. Poznamenala, že ide o štandardný míting mesiac pred veľkým samitom.



Ako pripomenula prezidentka, s lídrami B9 sa stretli vo Varšave v podobnom čase aj pred rokom, dva dni po začiatku vojny. "Bol to silný moment šoku z vypuknutia vojny, ale aj uvedomenia jednoty, ale aj odhodlania pomáhať Ukrajine," skonštatovala.