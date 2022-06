Čaputová: Odchod okupačných vojsk zavŕšil zmeny po 17. novembri 1989

Bratislava 21. júna (TASR) - Až po definitívnom odchode okupačných vojsk v roku 1991 sa v bývalom Československu zavŕšili zmeny, ktoré začal 17. november 1989. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti Dňa odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska, ktorý je na Slovensku pamätným dňom.



"Až vtedy sme svoju vlasť mohli považovať za slobodnú. Zásluhu na tom mal popri vtedajších českých a slovenských politikoch vtedajší federálny poslanec a hudobník Michael Kocáb, ktorý viedol rokovania za československú stranu a chcem mu za to i dnes vyjadriť uznanie a vďaku," podotkla hlava štátu.



Sovietske a spojenecké vojská vstúpili na územie Československa počas noci z 20. na 21. augusta 1968. Prezidentka upozornila na to, že sa dejiny opakujú na území Ukrajiny. "Kúsok nádeje z našej vlastnej historickej skúsenosti spred 31 rokov však hovorí, že sloboda sa dá potlačiť len dočasne a že nepochybne príde deň, keď aj z Ukrajiny odíde posledný ruský vojak," zdôraznila.