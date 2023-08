Čaputová odmieta slová Fica, že by vopred vedela o policajných akciách

Bratislava 11. augusta (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová odmieta tvrdenia, že by dopredu vedela, či dala súhlas s akoukoľvek policajnou akciou. Označila to za klamstvo lídra Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého sa prezidentka podieľa na snahe o likvidáciu opozície. Fico zároveň tvrdí, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) nemohla zadržať bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara bez jej súhlasu.



"Tvrdenie, že prezidentka dopredu vedela, či dokonca mala dať súhlas s akoukoľvek policajnou akciou, je ďalšie nehorázne klamstvo Roberta Fica," uviedla hlava štátu v reakcii, ktorú zaslal jej hovorca Martin Strižinec. Prezidentka chápe, že pre Fica je nepredstaviteľné, že by polícia mohla fungovať bez politického riadenia či zasahovania do jednotlivých prípadov.



Prezidentka opakovane tvrdí, že v každej demokracii je stíhanie predstaviteľov politickej opozície citlivá vec, ktorá môže vyvolávať rôzne reakcie. "O to viac je potrebné, aby tieto kroky polícia vysvetlila verejnosti v medziach, ktoré jej zákon umožňuje," zdôraznila hlava štátu.



Fico v reakcii na piatkové zadržanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara uviedol, že Čaputová prevzala štafetu likvidácie opozície. "Takýto hrubý nedemokratický zásah do priebehu volieb nemohla NAKA urobiť bez jej súhlasu a bez upovedomenia jej lokaja na MV SR Ľudovíta Ódora," napísal na sociálnej sieti. Zároveň vyhlásil, že NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry slúžia politickému zadaniu zlikvidovať opozíciu.