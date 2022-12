Čaputová odobrila novelu o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia

Bratislava 29. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Povolanie plavčíka budú môcť vykonávať len absolventi akreditovaného kurzu prvej pomoci s vekom minimálne 18 rokov.



Ďalšou zmenou je povolenie vstupu so zvieraťom na kúpaliská pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom. V súčasnosti sa vstup so zvieraťom na kúpaliská zakazuje pre všetky osoby.



Novelizácia reflektuje aj na európsku smernicu, dopĺňajú sa kompetencie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri zabezpečení zásobovania kvalitnou a bezpečnou pitnou vodou. Upravujú sa aj kompetencie a povinnosti envirorezortu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a orgánov štátnej vodnej správy. Pribudli nové kritériá na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody a spôsob jej preukazovania.



Do zákona sa dopĺňajú aj základné požiadavky na teplú vodu. Stanovený rozsah teploty u spotrebiteľa bude od 50 do 55 stupňov Celzia. Má sa tak zabrániť znižovaniu teploty teplej vody, ktorá vytvára ideálne prostredie pre množenie patogénnych baktérií, najmä baktérií rodu Legionella. Tie spôsobujú závažnú infekciu dýchacích ciest a Slovensko aj ostatné európske krajiny eviduje podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR významný nárast počtu legionelóz.



Právna úprava tiež znižuje podnikateľské zaťaženie v zariadeniach spoločného stravovania. Ruší sa napríklad povinnosť prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Zdravotná bezpečnosť pri práci sa má zase posilniť. Po novom, ak si charakter práce vyžaduje vybavenie pracoviska sprchami, zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť v sprchách teplú vodu.