Čaputová odobrila reguláciu zisku ZP, príspevky oslobodia od odvodov

Bratislava 29. decembra (TASR) - Zisk zdravotných poisťovní (ZP) sa bude regulovať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá stanovuje pravidlá, za akých si môžu pripísať zisk. Novelizáciou sa tiež oslobodia aktuálne stabilizačné príspevky pre zdravotníkov od zdravotných a sociálnych odvodov.



"V prípade dosiahnutia zisku vyššieho, ako je optimálny hospodársky výsledok, bude musieť byť suma, o ktorú skutočný zisk presahuje optimálny hospodársky výsledok, použitá iba na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne," vysvetlilo v predkladacej správe ministerstvo zdravotníctva. Zdravotné poisťovne by tak mohli tvoriť zisk do jedného percenta z vybraných zdravotných odvodov, ozrejmil poslanec Marek Krajčí (OĽANO).



Po zmenách týkajúcich sa stabilizačného príspevku 5000 eur z neho budú platiť zdravotníci len daň. Tento rok dostanú zdravotníci preddavok 2500 eur a v januári by im malo prísť odhadom po zrazení preddavku dane ešte približne 1500 eur.



Legislatíva reaguje aj na špekulatívne obchádzanie platenia odvodov. Zavádza sa inštitút minimálneho poistného. Výška minimálneho poistného sa bude podľa ministerstva odvíjať od životného minima. Zároveň sa nedotkne ľudí s nižšími príjmami, ako dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, či študentov.



Úpravou zákona sa má štát vrátiť k pevnej sadzbe platby za svojich poistencov. Sadzba má byť od roka 2024 na úrovni 4,5 percenta z vymeriavacieho základu. Od roku 2026 by to malo byť o ďalšieho pol percenta navyše po stanovení kritérií kvality pre pacienta.