Čaputová odobrila špeciálnu formu hlasovania v izolácii pri referende

Bratislava 24. novembra (TASR) - Možnosť špeciálneho spôsobu hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude platiť aj v referende, týkajúcom sa predčasných volieb. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala zákon, ktorý to umožňuje.



Legislatíva umožňuje v prípade pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 špeciálnym spôsobom hlasovania voliť aj tým, na ktorých sa budú v čase referenda vzťahovať karanténne opatrenia. "Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. novembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19," vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR.



Zákon upravuje spôsob uplatnenia i priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, kreovanie špeciálnych volebných komisií a vytváranie príslušných voličských zoznamov, taktiež materiálne a personálne zabezpečenie.



Oprávnený volič, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende, hlasuje do prenosnej volebnej schránky, s ňou i s hlasovacími lístkami a obálkou za ním prídu dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie. "Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku," upozornil rezort.



Na zabezpečenie takéhoto hlasovania a na zisťovanie jeho výsledkov sa zriadi 79 špeciálnych volebných okrskov, ich územným obvodom je okres. Špeciálna volebná komisia vytvorená pre každý okrsok bude mať sedem členov. "Členovi tejto komisie a zapisovateľovi patrí za vykonávanie činnosti v deň konania referenda odmena vo výške 200 eur. Vodičovi, ktorý bude zabezpečovať prepravu členov špeciálnej volebnej komisie, bude patriť odmena 170 eur," ozrejmil rezort.



Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Inicioval ho Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.