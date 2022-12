Čaputová odobrila úpravu posúdenia praxe kandidátov na prokurátora ÚŠP

Bratislava 16. decembra (TASR) - Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa zrovnoprávni. Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"V súčasnosti sú pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe, paradoxne, znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem desaťročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku sedemročného výkonu praxe prokurátora," argumentovali predkladatelia. Rovnako ako pri právnych čakateľoch prokuratúry sa v zmysle novely umožní generálnemu prokurátorovi započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.



Účinnosť má novela nadobudnúť od 15. februára 2023.