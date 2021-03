Čaputová odobrila zmeny v poskytovaní dotácií rezortu spravodlivosti

Bratislava 31. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala v stredu novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v rámci rezortu. Cieľom novelizácie je odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu spravodlivosti.



Novou legislatívou sa vypúšťajú kultúrne aktivity z účelov na pridelenie dotácie. A to v súvislosti s presadzovaním, podporou a ochranou ľudských práv a slobôd a predchádzaním všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. "V rezorte Ministerstva kultúry SR existuje dotačný program na podporu kultúry znevýhodnených skupín, do ktorého spadajú práve tieto aktivity," argumentoval rezort v dôvodovej správe.



Funkcia člena komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie má byť odmeňovaná. "Čestnosť funkcie je neudržateľná vzhľadom na to, že práca člena komisie si vyžaduje veľa voľného času členov a zasahuje aj do ich pracovného času," doplnilo MS.



Novela tiež upravuje dôvody zaujatosti v prípade, keď je člen komisie vo vzťahu k žiadateľovi blízkou osobou.



Nová legislatíva má byť účinná od 1. mája.