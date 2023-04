Čaputová odvolala rektorku Akadémie Policajného zboru L. Kurilovskú

Bratislava 21. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru (PZ) Luciu Kurilovskú. Pre TASR to potvrdila Kurilovská. Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec doplnil, že prezidentka ju odvolala v piatok a o rozhodnutí ju informovala osobne počas týždňa.



Ozrejmil, že pri menovacích právomociach rektorov a vysokoškolských profesorov prezidentka podľa ústavy posudzuje iba formálne naplnenie návrhov na ich vymenovanie alebo odvolanie. "Rozhodujúci je vždy postoj toho, kto predkladá návrh, pričom na odvolanie rektora Akadémie PZ je potrebný návrh ministra vnútra. Akademický senát v tomto prípade nerozhoduje, iba poskytuje stanovisko," vysvetlil hovorca s tým, že prezidentka teda nemala v zmysle ústavy inú možnosť.



Prezidentku podľa Kurilovskej mrzí, že má v prípade len formálnu právomoc a podľa ústavy nemala inú možnosť. Považuje za nespravodlivé, že dianie v súvislosti s nešťastnou nehodou naberá voči jej osobe "obludné rozmery".



Je tiež podľa nej otázne, či mal minister, ktorý je dočasne poverený, právo žiadať jej odvolanie. Kritizuje ho aj za vyjadrenia, že by na jej mieste odstúpil, pričom poukázala na to, že sám viackrát čelil odvolávaniu z funkcie. "Osem a pol roka stojím za dobrým menom a myslím si, že som sa postarala aj o dobré meno ministerstva vnútra cez akadémiu PZ" dodala.



Odvolanie rektorky navrhol dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. K udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Š. polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.



Zamestnanci Akadémie Policajného zboru v Bratislave vyjadrili Kurilovskej plnú podporu. Prezidentku v liste požiadali o prehodnotenie dôvodu na jej odvolanie a neprijatie predloženého návrhu ministra vnútra. Rektorku podporili aj vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a akademický senát univerzity.