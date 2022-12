Prezidentka odvolala vládu, predčasné voľby chce v prvom polroku 2023

Bratislava 16. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom polroku budúceho roka. Poukazuje pritom na obmedzené vládnutie i nevyhnutnosť prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší rok. V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, hlava štátu pristúpi k ďalším krokom v zmysle ústavy.



Prezidentka odvolala vládu E. Hegera, dočasne ju poverila vykonávaním funkcie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok odvolala vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.



Národná rada SR vyslovila vo štvrtok (15. 12.) Hegerovej vláde nedôveru. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Heger sa následne stretli s prezidentkou. Kollár avizoval, že politické strany sa budú musieť dohodnúť na predčasných voľbách. Konať by sa podľa neho mali najneskôr v júni, ešte lepší termín vidí v máji.



Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Prezidentka žiada vládu, aby prispela k stabilite namiesto chaosu

Prezidenta SR Zuzana Čaputová žiada dočasne poverenú vládu Eduarda Hegera (OĽANO), aby v prechodnom období prispela skôr k stabilite ako k chaosu. Kabinet by mal výkon svojich obmedzených právomocí podľa nej vykonávať s veľkou zodpovednosťou.



Prezidentka žiada do konca januára prijať rozhodnutia k predčasným voľbám

Prezidentka Zuzana Čaputová žiada dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) i ďalších politických reprezentantov k prijatiu krokov, aby Národná rada SR najneskôr do konca januára 2023 prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám. Hlava štátu to vyhlásila po tom, ako Hegerovu vládu odvolala a zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.