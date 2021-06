Čaputová: Opatrovateľkám musíme vytvoriť lepšie pracovné podmienky

Rimavská Sobota 1. júna (TASR) – Slovensko potrebuje nový zákon o dlhodobej starostlivosti o seniorov, ktorý by umožnil lepšie pracovné podmienky pre slovenské opatrovateľky. Po stretnutí s opatrovateľkami pri návšteve Rimavskej Soboty to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.







„Toto je veľmi dôležitá téma, množstvo kvalifikovaných ľudí odchádza pre lepšie pracovné podmienky do zahraničia. Vieme, že nám chýbajú zdravotníci a opatrovateľky, a všetko je to o kvalitných pracovných podmienkach,“ uviedla Čaputová.



Prezidentka v utorok dopoludnia navštívila Rimavskú Sobotu, ktorú zvolila ako prvý výjazd v rámci Slovenska po odznení druhej vlny pandémie nového koronavírusu. „Vieme, že pandémia mala veľmi silné ekonomické a sociálne dôsledky a zámerne sme sa vybrali do regiónu, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých, dokonca okres Rimavská Sobota dosahuje v súčasnosti najvyššiu mieru nezamestnanosti,“ vysvetlila Čaputová.



Hlava štátu absolvovala rokovanie na miestnom úrade práce, kde hovorila o príčinách nedostatku pracovných miest v regióne a poďakovala pracovníkom úradu. „Majú za sebou náročné mesiace, keďže boli bodom pomoci pre ľudí, ktorých pandémia pripravila o prácu a zhoršila im životné podmienky,“ povedala Čaputová.



Prezidentka si v spoločnosti primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka a generálneho riaditeľa SARIO Róberta Šimončiča prezrela aj areál budúceho priemyselného parku, do ktorého výstavby investuje štát 9,8 milióna eur. „Som veľmi rád, že sa pani prezidentka zaujíma o tento región,“ povedal Šimko s tým, že situácia s nezamestnanosťou je v okrese Rimavská Sobota kritická. Ako dodal, aktuálnou výzvou ostáva nájsť investorov, ktorí by v budúcom priemyselnom parku dokázali vytvoriť dostatok pracovných miest.



„Budem sa aj ja usilovať o to, aby do tohto regiónu prišli kvalitní investori a vytvorili pracovné miesta,“ prisľúbila Čaputová s tým, že ďalšou pracovnou príležitosťou môže byť nových približne 400 pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť v súvislosti s budovaním ústavu pre ľudí vo výkone trestu.



Dvojdňový regionálny výjazd prezidentky bude v utorok popoludní pokračovať v Jelšave, kde si hlava štátu prezrie kaštieľ Coburgovcov a priestory Slovenských magnezitových závodov. V stredu (2. 6.) sa presunie do Lučenca, kde bude diskutovať so študentmi strednej zdravotníckej školy, navštívi krízové centrum občianskeho združenia Za dôstojný život a sociálny podnik v Rovňanoch.