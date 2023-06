Čaputová otvorila summit B9, vyzvala na podporu Ukrajiny

Na snímke sprava prezident Lotyšska Egils Levits, prezidentka Maďarska Katalin Nováková a prezident Estónska Alar Karis počas príchodu na summit prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9) v utorok 6. júna 2023 v Bratislave. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 6. júna (TASR) - Najlepším spôsobom, ako obnoviť mier v Európe, je pokračujúca intenzívna podpora Ukrajiny. Uviedla to v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová na začiatku summitu Bukureštskej deviatky (B9) na Bratislavskom hrade, informuje TASR.Vďaka medzinárodnej pomoci a odvahe Ukrajincov kontroluje Rusko na Ukrajine menej územia než minulý rok, poznamenala Čaputová. Všetci chceme ukončiť túto humanitárnu katastrofu, ktorú zažívajú Ukrajinci, dodala.Pripomenula, že lídri krajín B9 boli vlani na summite tohto zoskupenia v Rumunsku zjednotení, no obávali sa pokračujúcej ruskej vojny na Ukrajine a jej dôsledkov. Teraz je však podľa nej jasné, že krajiny B9 sú oveľa odolnejšie, než očakávali ich oponenti.Prezidentka dodala, že lídri štátov B9 majú v Bratislave možnosť diskutovať o svojich prioritách pre júlový summit NATO vo Vilniuse.Spoluhostiteľmi summitu sú aj rumunský prezident Klaus Werner Iohannis a poľský prezident Andrzej Duda.Iohannis na začiatku podujatia povedal, že spoločná vízia krajín B9 je kľúčová pri hľadaní spôsobov na ochranu a odstrašenie nepriateľa na východnej hranici NATO. Dodal, že štáty východného krídla Aliancie sú v prvej línii a výrazne pociťujú negatívne dôsledky vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine. Rumunsko však podľa neho bude pokračovať v podpore Ukrajiny, kým bude treba.Duda ocenil možnosť diskutovať s partnermi z B9 v Bratislave krátko pred summitom NATO vo Vilniuse, ktorý podľa neho zohrá kľúčovú úlohu pri posilnení bezpečnosti na východnom krídle NATO. Zároveň upozornil, že bezpečnostnú situáciu v regióne destabilizuje okrem Ruska i Bielorusko vedené prezidentom Alexandrom Lukašenkom, o čom je taktiež potrebné hovoriť.Bukureštská deviatka (B9) je neformálne zoskupenie krajín východného krídla NATO, do ktorého okrem Slovenska patrí Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Na Bratislavský hrad okrem lídrov týchto krajín prišiel aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Bulharsko zastupuje viceprezidentka Iliana Jotová.