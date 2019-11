Čaputová podpísala novelu zákona týkajúcu sa rušenia súdnych poplatkov

Prezidentka podpísala novelu, ktorá má pomôcť sociálne znevýhodneným žiakom

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 8. novembra (TASR) - Súdne poplatky pri všetkých individuálnych pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých sporoch sa zrušia. Vyplýva to z novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Zámerom úpravy je podľa predkladateľov oslobodiť od platenia súdnych poplatkov nielen doteraz úzku špecifickú skupinu sporov, ale rozšíriť túto skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov.uviedol prednedávnom poslanec Smeru-SD Juraj Blanár, ktorý novelu predkladal. Spresnil, že dôvodom na túto legislatívnu zmenu je aj fakt, že zaplatiť súdny poplatok v prípadoch, keď nemá zamestnanec niekoľko mesiacov vyplatenú mzdu, môže byť problematické.Legislatívne opatrenie nadväzuje podľa Blanára na zavedenú povinnosť informovať o výške mzdy v pracovných inzerátoch a zákaz žiadať od zamestnancov mlčanlivosť o ich mzde zmluvným spôsobom.Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere súdnou cestou domáhať svojich práv, ktoré boli porušené, bez ďalšej finančnej záťaže vo forme súdnych poplatkov.Novela zákona má byť účinná od 1. januára 2020.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o výchove a vzdelávaní, vďaka ktorej sa má na základných školách zvýšiť počet asistentov učiteľov a sociálnych pedagógov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelu z dielne parlamentných poslancov Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho (obaja Most-Híd) schválili 17. októbra poslanci Národnej rady SR." uviedli predkladatelia novely. Počet asistentov učiteľov a sociálnych pedagógov na základných školách chcú zvýšiť tak, aby na 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pripadal jeden takýto zamestnanec. Zavádza sa tiež zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby. Novela počíta aj so zvýšením príplatkov za prácu s takýmito žiakmi.Novela má prispieť ku skvalitňovaniu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Opatrenia sa zameriavajú hlavne na najmenej rozvinuté okresy Slovenska.Na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR budú po novom fungovať etické komisie zaoberajúce sa napríklad žiadosťami o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok. Vyplýva to z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ zakomponovaných v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú v piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.Etické komisie sa tiež budú zaoberať štúdiami výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. "napísali predkladatelia v dôvodovej správe návrhu novely.Komisia zaoberajúca sa klinickým skúšaním má mať podľa predkladateľov tiež právomoc spolu so ŠÚKL vykonávať "Podľa schválenej legislatívy sa z právnej úpravy vypustila možnosť opätovného používania zdravotníckych pomôcok na jedno použitie. Túto možnosť kritizovali dodávatelia zdravotníckych pomôcok združení v SK+MED. Považovali to za ohrozenie pacienta, ministerstvo argumentovalo, že pomôcky by sa v žiadnom prípade nepoužívali bez obnovenia. Ako vysvetlila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), táto možnosť z novely vypadla, aby sa ľudia nezneisťovali.Miestny poplatok za rozvoj sa upraví. Vyplýva to z novely zákona, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Zmeny v právnom predpise navrhli poslanci Mosta-Híd Peter Antal a Irén Sárközy na základe požiadaviek aplikačnej praxe a podnetov miest a obcí.Antal priblížil, že úpravy majú zamedziť problémom nejednotnej aplikácie a rozdielneho výkladu ustanovení pôvodného znenia zákona, prijatého v roku 2016. Predmet poplatku za rozvoj sa preto spresní, a to aj vzhľadom na používanie jednotných pojmov v iných právnych predpisoch.vysvetlil Antal.V prílohe zákona sa ustanoví štruktúra údajov o výmere podlahovej plochy v členení podľa účelu využitia stavby.ozrejmil Antal.Návrh zákona reaguje aj na nejasnosti pri výpočte poplatku za rozvoj najmä v prípadoch, že po vydaní stavebného povolenia došlo k ďalšej zmene stavby pred dokončením.dodal Antal.Parlament odobril aj Antalov pozmeňujúci návrh upravujúci lehotu na započítanie podlahovej plochy odstránenej stavby do základu poplatku za rozvoj v prípade vydania stavebného povolenia. A to najneskôr do štyroch rokov po vydaní rozhodnutia na odstránenie stavby. Tento návrh tiež reflektuje na zodpovednejší prístup samosprávy k stavu životného prostredia.Baníci, ktorých zasiahne útlm baníctva v regióne hornej Nitry a prepúšťanie, budú môcť získať kompenzačný príspevok. Vyplácať im ho bude úrad práce. Vyplýva to zo zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Cieľom zákona je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov. Kompenzačný príspevok sa nebude podmieňovať zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posunie sa aj účinnosť novely zákona, a to na 1. apríla 2020. Pozmeňujúcim návrhom sa aj spresní charakter tohto príspevku. Baníci na jeho získanie budú musieť odpracovať minimálne tri roky a jeho najnižšia suma bude 200 eur mesačne počas jedného roka.Priznanie kompenzačného príspevku však bude vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom, alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia. "" približuje dôvodová správa.Novela zákona zároveň zabezpečí garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. "konštatuje sa v materiáli.Minimálny vek inštruktora autoškoly sa zruší. Zavedie sa zároveň inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhlo to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Novela podľa ministerstva prinesie zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti vodičských kurzov, prispeje k zvýšeniu kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov a zabezpečí kontrolnú činnosť výkonu vodičských kurzov.Novela reaguje aj na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl. Tie súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly. Novelou sa zruší miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu.Úpravou na základe novely prejde aj obmedzenie na výkon zodpovedného zástupcu v autoškole. Ten nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej autoškole, avšak môže byť inštruktorom, ak ide o autoškoly prevádzkované tou istou osobou. Ustanoví sa aj možnosť pre prevádzkovateľa autoškoly zriadiť jej prevádzku s obmedzením na miesto v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly.Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora raz za päť rokov sa podľa rezortu dopravy dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora. Doškoľovacie kurzy by sa mali vykonávať v dvojročných intervaloch bez skúšky.Upravujú sa aj podmienky na udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Zavádza sa inštitút skúšobného komisára. Platnosť inštruktorského preukazu bude s prihliadnutím na novozavedené povinnosti absolvovania kurzov inštruktorov desať rokov.Podmienka dosiahnutia 25 rokov na udelenie oprávnenia inštruktora sa zároveň vypúšťa.približuje MDV. Súčasne je aj podmienka najmenej trojročnej držby príslušného vodičského oprávnenia.V súvislosti s poznatkami o nekalej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa zároveň podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru. Presnejšie sa vymedzujú aj skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Ako prostriedok na vymáhanie práva na výkon dozoru sa zavádza inštitút poriadkovej pokuty.