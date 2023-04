Čaputová podpísala zákon na podporu vstupu odborníkov do vzdelávania

Bratislava 19. apríla (TASR) - Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do vyšších kariérnych stupňov sa upraví aj pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v školách. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. V stredu o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Úpravu predložili poslanci OĽANO. Argumentovali potrebou podpory vstupu širšieho okruhu odborníkov do vzdelávania v školách a školských zariadeniach.



"Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe, a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností," priblížili v dôvodovej správe.



Autori novely deklarovali, že návrh prispieva k naplneniu záväzku z vládneho programu. Ten hovorí o skvalitňovaní výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že má motivovať odborníkov z oblasti športu, významných umelcov alebo odborníkov z rôznych oblastí k zapojeniu sa do výchovy a vzdelávania žiakov.