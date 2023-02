Čaputová: Posledný rok spojencov z NATO posilnil a zjednotil

Varšava 22. februára (TASR) — Uplynulý rok spojencov z NATO posilnil a zjednotil a členovia Aliancie na jej východnom krídle sú chránení viac než kedykoľvek predtým. V stredu na stretnutí predstaviteľov Bukureštskej deviatky (B9) s prezidentom USA Joeom Bidenom vo Varšave to uviedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, informuje TASR.



Podľa nej pri pomoci Ukrajine podstupujú spojenci spoločne skúšku solidárnosti a ľudskosti. Prítomnosť Bidena na mimoriadnom summite B9 označila Čaputová za dôkaz, že transatlantická jednota je silnejšia ako nikdy predtým.



Témou stredajších rozhovorov predstaviteľov B9 sú aj očakávania, ktoré majú v súvislosti s júlovým summitom NATO v litovskom Vilniuse. Podľa Čaputovej ide napríklad o to, ako vyplniť medzery v obrane NATO, prispôsobiť výdavky zmenenému bezpečnostnému prostrediu či zaistiť, že sa Ukrajina bude môcť brániť tak dlho, ako to bude potrebné. Pozornosť by mali venovať aj praktickým, no tiež politickým vzťahom medzi NATO a Ruskom.



Poľský prezident Andrzej Duda v úvode schôdzky uviedol, že agresia Ruska voči Ukrajine zmenila dejiny tejto časti Európy. Podľa rumunského prezidenta Klausa Iohannisa sa Rusko pred rokom inváziou na Ukrajinu pokúsilo zničiť európsku a transatlantickú bezpečnosť.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na summite povedal, že Severoatlantická aliancia nesmie Rusku dovoliť, aby naďalej narušovalo bezpečnosť v Európe. "Musíme prelomiť cyklus ruskej agresie," povedal lídrom B9.



Skupinu B9 tvoria východní členovia NATO — okrem Slovenska a Poľska tiež Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko. Najbližší summit tohto zoskupenia sa uskutoční v júni v Bratislave.