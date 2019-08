Čaputová poukázala na viaceré zmeny v procese výberu šéfa prokuratúry

Prezidentka je presvedčená, že voľba by mala byť až v novozloženom parlamente.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Voľbe generálneho prokurátora by mohlo predchádzať napríklad verejné vypočutie navrhnutých kandidátov. Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stredajšom stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd). Poukázala na viaceré možné zmeny v procese výberu šéfa prokuratúry. Novou voľbou sa bude podľa jej slov zaoberať parlament pravdepodobne až po voľbách, ktoré by mohli byť 29. februára 2020.



"Mohli by pribudnúť prvky, ktoré už sú obsiahnuté vo výberovom procese sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, napríklad verejné vypočutie, ktoré sa, myslím si, celkom osvedčilo," skonštatovala Čaputová.



Prezidentka je presvedčená, že voľba by mala byť až v novozloženom parlamente. Argumentuje tým, že súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi uplynie mandát za funkčného obdobia novej Národnej rady (NR) SR, v lete budúceho roka. "Mala by ho voliť Národná rada SR s novou legitimitou po voľbách. Tak je to v súlade s ústavou," argumentuje.



Predpokladá, že aj návrh na zmeny v procese výberu šéfa prokuratúry by mohol prísť až po voľbách, v prípade poslaneckého návrhu aj v tomto zložení parlamentu.



Jedným z nových opatrení, ktoré už prezidentka spomínala po nástupe do funkcie, je rozšírenie návrhového opatrenia. Poznamenala, že v súčasnosti je voľba šéfa generálnej prokuratúry akoby politická téma, pretože kandidátov môžu navrhovať iba poslanci NR SR. Po novom by ich podľa nej mohli navrhovať aj subjekty, ktoré tak môžu urobiť aj pri kandidátoch na sudcov ÚS. Spomenula profesijné komory, akademickú obec, ombudsmana a podobne. "Mohlo by to prispieť k diverzite a dobrému výberu," priblížila.



Gál po stretnutí s prezidentkou doplnil, že o prípadných rokovaniach v súčasnej koalícii v súvislosti s voľbou šéfa prokuratúry nevie.



Šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) začiatkom augusta pre TASR uviedol, že k termínu voľby zaujme stanovisko po septembrovom poslaneckom grémiu. Súčasný generálny prokurátor má podľa hovorcu Smeru-SD Jána Mažgúta šancu pokračovať vo funkcii ešte niekoľko rokov. Ani vládny Most-Híd sa podľa hovorkyne Kláry Debnár aktuálne otázke voľby generálneho prokurátora nevenuje, keďže funkčné obdobie sa Čižnárovi končí po parlamentných voľbách.



Prezidentka Čaputová otvorila tému zmien vo výbere šéfa prokuratúry ešte v júni na prvých stretnutiach s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a Dankom, ktorí to podľa jej slov podporujú. Rozšírenie okruhu osôb a subjektov s právomocou navrhnúť kandidátov na túto funkciu si vie predstaviť aj Gál.



Čižnára vymenoval do funkcie generálneho prokurátora v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov. Podľa aktuálnej legislatívy sa funkčné obdobie predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Zároveň tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.