Čaputová pre Politico: SR hrozí, že podľahne ruským dezinformáciám

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko by mohlo nasledovať Maďarsko a stať sa problémovým dieťaťom Európskej únie. Upozornila na to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre portál Politico, zverejnenom v sobotu.



Čaputová uviedla, že sa obáva šírenia dezinformácií na Slovensku a že nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby by mohli naštrbiť podporu, ktorú Slovensko preukazuje Ukrajine.



Ak vládu po voľbách povedú populistické strany, tak postoj Slovenska sa "možno bude viac podobať na typ zahraničnej politiky maďarského premiéra Viktor Orbána", povedala prezidentka.



Slovensko sa ukázalo ako silný podporovateľ Ukrajiny a ukrajinským silám dodalo napríklad aj stíhačky MiG-29. "V predvolebných prieskumoch však pred septembrovými voľbami vedie populistická strana Smer-SD vedená kontroverzným bývalým premiérom Robertom Ficom, ktorý vyzýva na ukončenie vojenskej podpory Ukrajiny," píše Politico.



Portál zároveň upozorňuje, že na Slovensku sa darí aj ruskému naratívu. Spomína pritom prieskum mimovládnej organizácie GLOBSEC, podľa ktorého len 40 percent Slovákov verí, že za vojnu na Ukrajine je priamo zodpovedné Rusko. Pre porovnanie v susednom Poľsku je to 85 percent.



Vzhľadom na túto situáciu tak Slovensko podľa Čaputovej zažíva veľmi zložité obdobie. "Pozorujem nielen polarizáciu ale aj roztrieštenosť našej spoločnosti," povedala. Zároveň upozornila, že Slovensko čelí ruskej dezinformačnej kampani, a ako "mladá demokracia" je zraniteľnejšie.



Čaputová verí, že pri šírení dezinformácií zohrali úlohu aj niektorí slovenskí politici. "Niektorí politickí lídri vrátane členov parlamentu rozširujú tento typ informácií priamo v parlamente, cez médiá," uviedla.



Prezidentka si pritom myslí, že ruskému naratívu sa v časti slovenskej spoločnosti darí v dôsledku "pozitívneho postoja k spoločným slovanským koreňom", určitého vnímania dejín či vplyvu dezinformácií. Okrem toho za to podľa nej možno môžu aj "chyby v komunikácii demokratických politických lídrov".



Veľa Slovákov je tiež podľa prezidentky už jednoducho otrávených po sérií kríz, ktorým spoločnosť musela čeliť. "Ľudia sú preto nahnevaní a frustrovaní," myslí si Čaputová.



Podľa spomínaného prieskumu organizácie GLOBSEC si približne 50 percent Slovákov myslí, že USA predstavujú pre Slovensko bezpečnostnú hrozbu, a 66 percent súhlasilo s výrokom, že USA vťahujú Slovensko do vojny s Ruskom, pretože z toho profitujú.



Prieskum NATO zase ukazuje, že za zotrvanie v Aliancii je len 51 percent Slovákov a približne polovica slovenskej populácie je proti pokračovaniu pomoci Ukrajine.