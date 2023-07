Čaputová: Pripomeňme si dnes dôležitosť rešpektu a lásky k blížnemu

Bratislava 22. júla (TASR) - V sobotu, deň konania Dúhového Pridu, si treba pripomenúť dôležitosť rešpektu, slušnosti a lásky k blížnemu. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.



"Stretnutie s inakosťou je pre mňa vždy stretnutím s mojou identitou. Myslím tým na inakosť, ktorá je podobou ľudskosti. Na ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, farbu pleti, národnosť, náboženstvo. Všetky tieto identity odlišnosti sú dôležité, ale to najdôležitejšie je niečo iné. Je to človek sám," skonštatovala Čaputová. Dodala, že ľudia sú bratia a sestry, tvoria jedno spoločenstvo a sú si blížni, ak si dovolia prežívanie blízkosti a svoju ľudskosť povýšia nad všetko ostatné.



"Hovoriť o rešpekte k ľuďom, ktorí sa ničím neprevinili, len sú odlišní, je pre mňa ako vysvetľovať, prečo je potrebné dýchať. Ale chápem, že nie všetci to vnímajú rovnako," povedala hlava štátu. Tých, ktorí podporujú nenávisť, bude podľa nej súdiť história. Niektorí však cítia iba ľudský strach, či obavu z niečoho cudzieho, niečoho, čo považujú za nesprávne a neprirodzené. O tom sa dá viesť dialóg, poukázala.



Dúhový Pride, ktorého cieľom je podpora viditeľnosti LGBTI+ komunity, sa začal v sobotu na Námestí slobody v Bratislave o 12.00 h.