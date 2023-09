Čaputová pripustila, že vláda neinformovala o krokoch v migrácii včas

Bratislava 10. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pripustila, že vláda nekomunikovala o opatreniach v súvislosti s nelegálnou migráciou včas. Deklarovala však, že téma bola v exekutíve živá a prítomná celé leto a oznámenie konkrétnych opatrení po dvoch dňoch od verejného otvorenia témy bolo výsledkom predchádzajúcich krokov. Uviedla to v nedeľnej relácii TA3 V politike.



"Je to dobrý námet, aby vláda komunikovala proaktívne, obzvlášť preto, že má komunikovať čo," skonštatovala prezidentka. Potrebu väčšej komunikácie zo strany vládneho kabinetu pripustila aj pri iných témach.



K prvým sto dňom vlády poznamenala, že odborníci museli nabehnúť od prvého dňa. Hovorí o krízovom riadení. Za špecifikum označila aj to, že všetky politické strany sú voči vláde v opozícii. Naplnil sa však podľa nej cieľ, aby vláda negenerovala konflikty.



Hlava štátu zároveň ocenila, ako sa podarilo vláde odborníkov identifikovať problémy, ktoré môže riešiť v krátkom čase a s limitovanými právomocami. Vyzdvihla aj prípravu systémových opatrení pre budúci kabinet.



Napriek trestným stíhaniam dvoch riaditeľov Slovenskej informačnej služby prezidentka podľa svojich slov zatiaľ nemá dôvod povedať, že nedôveruje spravodajskej službe. Vidí skôr personálne zlyhania. Nevylučuje preto debatu o tom, ako im v budúcnosti zabrániť.



Nie je podľa prezidentky na politikoch, ale prokuratúre, aby vyhodnocovali opodstatnenosť krokov polície. "Keď dochádza k stíhaniu opozičných lídrov, musíme byť pozorní práve kvôli tomu, aby nedochádzalo k zneužitiu policajnej moci. (...) Ale ak sú na to dôvody, ktoré následne posvätí prokuratúra a potom súd, je to namieste a je to v poriadku," dodala.