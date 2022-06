Čaputová: Riešenie problémov menšín ovplyvňuje kvalitu života všetkých

Bratislava 21. júna (TASR) - Riešenie problémov menšín ovplyvňuje kvalitu života nás všetkých. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to v utorok uviedla po pravidelnom stretnutí so zástupcami menšín žijúcimi na Slovensku.



"To, či vytvárame podmienky na dôstojný život, ekonomické uplatnenie či kultúrny rozvoj každého človeka predsa nemožno oddeliť od snahy o rovnomerný sociálny rozvoj celého Slovenska," zdôraznila s tým, že hovorili o ekologickej katastrofe na rieke Slaná na Gemeri, problémoch s oneskoreným financovaním kultúry menšín či o nejasnostiach v súvislosti s prípravou menšinovej legislatívy.



Tiež podľa jej slov diskutovali o sociálnom prepade v marginalizovaných komunitách, nízkych plánovaných zdrojoch z eurofondov na programy rozvoja infraštruktúry v znevýhodnených regiónoch či výzvach pri začleňovaní ukrajinských detí utekajúcich pred vojnou v školách.



"Som presvedčená, že problémy, o ktorých sme hovorili, treba riešiť a otvorím ich aj pri stretnutiach s členmi vlády a zohľadním ich pri mojich cestách do regiónov," podotkla prezidentka na sociálnej sieti.